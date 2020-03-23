美國國防部周日發布，一名在五角大廈工作的美國軍事承包商，在感染新型冠狀病毒後不治病故，這是五角大廈裡出現的第一起新冠病毒死亡病例。

軍事網(Military.com)報導，這名軍事承包商的公司位在維吉尼亞州阿靈頓郡水晶市(Crystal City)，此市位在五角大廈南邊不遠處，有許多國防承包商的總部與辦公室都設於此，這名承包商於3月21日去世。

官員說：「他身體感到不適，之後經檢測發現新冠病毒COVID-19呈陽性，立即送往當地醫院接受治療，可惜仍然不治。我們向他的家人，朋友和同事們表示哀悼，並感謝為挽救他的生命而努力的醫療專業人員。」

新聞稿提到，死者的工作地點，已按照疾病控制管理中心的指示，進行了仔細的消毒與清潔，在他確診後，該公司的其他同事也不再進辦公室，改採遠距辦公。

這是進出五角大廈軍事人員的兩起病例之一，另一名是個現役飛行員。那位飛行員最後一次進五角大廈是在3月16日，而死者承包商3月2日之後就沒有進過大廈，到3月7日確診前，一直在自我隔離。

週日，美國已報告了大約3萬起新冠病毒病例，迄今為止，已有377人病故，然而美國檢測工具短缺，也就意味著疫情可能更嚴重。

五角大廈每天都會發布軍事和國防部相關人員的病例案件數，上週五，有67名士兵、15名軍事行業平民、26名家屬和16名國防部承包商感染了病毒。有5人康復，8例需要住院治療。

(中時電子報)