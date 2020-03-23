台南市政府交通局為加強新冠肺炎防疫工作，23日正式啟動防疫計程車服務，將投入載送「居家隔離者」或「居家檢疫者」等特定對象的防疫計程車，集中管控人員與車輛，以降低傳染風險。

交通局長王銘德強調，考量隔離者及檢疫者規定不得使用大眾運輸工具，但隔離期間仍可能有部分外出的需要，像是定期洗腎等非急重症的就醫需求，防疫計程車除能提供市民必要的運輸服務，還能有效避免相關人員搭乘大眾運輸造成防疫破口。

王銘德指出，目前防疫計程車規畫以1專人／專車提供服務，並備援2名預備駕駛，未來視防疫需求再提高人車配備，目前人員均已接受市府衛生局專業的教育訓練，且合約期間需專車專用，不得再從事其他營業載客，並要求駕駛每日落實健康管理及回報。

至於防疫計程車負責載送的對象，則需經過衛生局初步篩選並限制目的地，且僅限非因呼吸道症狀就醫者，載送期間乘客如有特殊狀況，將隨時回報交通局與衛生局。

公共運輸處處長吳俁之表示，防疫計程車服務對象僅限「居家隔離」或「居家檢疫」的民眾，叫車前應事先通報市府衛生局評估，經取得允許後，衛生局再通知交通局派車，車資則比照一般計程車跳表計費。此一服務目前暫訂實施2個月，後續再視疫情及民眾需求隨時檢討調整服務方式。

至於計程車駕駛，公共運輸處也將給予每天每車3500元的租車費用；萬一駕駛如因故有接受隔離的必要時，公共運輸處也將補償隔離期間的營業損失每天2100元，讓駕駛可以無後顧之憂。

(中時 )