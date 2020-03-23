同欣電（6271）今（23）日召開線上法說，展望2020年首季營運，總經理呂紹萍表示，由於比較基期較高，首季營收估將季減個位數百分比，但可望明顯優於往年同期，對於年增率達雙位數審慎樂觀期待，目前看來第二季營運展望亦樂觀，全年營收目標挑戰新高。

呂紹萍指出，首季除了陶瓷電路板需求仍弱外，包括影像產品、高頻無線通訊（RF）模組及混合積體電路模組需求均旺，預期均可望較去年同期顯著成長。今年以影像產品及RF模組成長動能最強，影像產品預期將超越陶瓷電路板、成為最大產品線。

對於新冠肺炎疫情對生產影響，呂紹萍表示，目前僅菲律賓廠因實施封城，公眾運輸停擺致使員工到班率受影響。但目前四大產品線業務狀況與去年底客戶提供預期相同，目前需求並未改變、晶圓進貨正常，並未出現零件短缺或斷鏈狀況。

呂紹萍指出，同欣電2019年營運逐季成長，表現符合預期。因第四季營收站上全年高峰，狀況迥異於往年同期，加上首季工作天數較少，預期今年首季營收仍將受季節性影響，出現個位數季衰退，但可望較去年同期顯著成長，表現強於往年水準。

呂紹萍表示，今年以影像產品及RF模組成長動能最強。前者主因中國大陸智慧型手機需求健康，雖然需求量下滑，但搭載鏡頭數續增、鏡頭畫素增加，對同欣電接單有利。RF模組則受惠低軌道衛星收發模組需求，以及5G基地台光纖通訊收發器需求強勁帶動。

至於去年顯著成長的混合積體電路模組，呂紹萍預期今年動能將稍緩，希望目前按進度進行中的醫療超音波感測器，需求能在下半年顯現，挹注營運成長動能。陶瓷電路板方面，客戶預期仍將出現小幅度下滑，但目前需求跟預期相差不多，並沒有想像中悲觀。

對於新冠肺炎疫情是否影響廠區生產，呂紹萍表示，台北廠及龍潭廠目前營運未受影響，以菲律賓廠影響較大，主因菲律賓總統杜特蒂下令封城，雖然准許外銷導向企業繼續運作，但因公眾交通工具均停擺，公司需必須派車接駁，目前員工到班率仍受到影響。

因應CIS封測需求暢旺，同欣電對此積極擴充CIS產能，去年中已完成龍潭廠首階段無塵室擴充，計畫至第三季將晶圓重組（RW）產能自8萬片倍增至16萬片。呂紹萍表示，目前進度均按計畫順利進行，目前看來最終擴產目標可能上調。

至於同欣電去年毛利率降至近15年低點，呂紹萍表示，主因混合積體電路模組大客戶帶料訂單量大增所致。今年不帶料的純服務訂單成長動能預期較高，配合營收規模可望增加，預期均有助於產品組合優化、帶動毛利率提升。

同欣電去年設備支出自6.57億元略增至7.4億元，因斥資14.2億元購置八德廠土地，使去年整體資本支出跳增至21.66億元。呂紹萍表示，由於台北廠產能已滿、龍潭廠亦逼近滿載，未來規畫將陶瓷電路板產能留在台北廠，其他3大產品線均規畫將在八德廠建置。

(時報資訊)