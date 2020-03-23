林鄭月娥：25日起禁止非香港居民從機場入境 為期14天 17:022020/03/23 中時 張語庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港特首林鄭月娥。（圖／中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港特首林鄭月娥23日下午舉行記者會，宣布從25日凌晨開始，所有非香港居民不准從香港機場入境，為期14天；抵港的台灣及澳門居民，若過去14天去過海外，不准入境；香港機場亦會停止一切轉機服務。 (中時 ) #香港 #機場 #居民 #入境 #月娥 也許您會感興趣 推薦閱讀 嚴防境外移入 抵京航班先分流 04:102020/03/19 兩岸要聞 防疫全境封鎖 外籍旅客無法入境錯愕 08:352020/03/19 生活 北京再發入境規定 不再受理獨居入境人員居家觀察申請 10:122020/03/19 兩岸 桃機旅客運輸量腰斬 中華信評示警 18:272020/03/20 財經 林鄭月娥：港府推五措施抗疫 04:092020/03/22 全球財經 機場口罩貴參參 首日銷售冷清 04:102020/03/22 生活新聞 居民怒轟 把西區當三等公民 04:102020/03/22 地方新聞 澎湖嚴防疫情破口 入境比照國際機場模式驗關 17:372020/03/22 社會 堅守國門 北上廣深祭最嚴防控 04:102020/03/23 焦點新聞 非港居民禁搭海外航班入境 台人入港檢疫14日 16:472020/03/23 兩岸 兩岸熱門新聞 白宮驚傳下密令 把疫情推給大陸 - 兩岸 路透獨家：疫情暴發數月前 川普調離美駐陸疾控官員 - 兩岸 與習近平通電話 川普：對大陸有點失望 - 兩岸 非港居民禁搭海外航班入境 台人入港檢疫14日 - 兩岸 川普挑動仇華 在美華人組群自衛 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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