香港特首林鄭月娥23日下午舉行記者會，宣布從25日凌晨開始，所有非香港居民不准從香港機場入境，為期14天；抵港的台灣及澳門居民，若過去14天去過海外，不准入境；香港機場亦會停止一切轉機服務。

(中時 )