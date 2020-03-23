交通部今日公告「交通部因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情補貼客運業防疫物資費用作業要點」，客運業者於1月15日至6月底前購買額溫槍、口罩、手套等防疫物資，都可申請補貼費。

交通部編列新台幣11.38億元，補貼陸路運輸業、海運業及航空業購置防疫用品所需經費，航空、海運上周已續公告申請辦法。

補貼對象，包括：公路汽車客運業、市區汽車客運業、遊覽車客運業及計程車客運業等。

交通部公告的要點指出，申請分2階段，第一階段為4月1日至4月30日止，可回溯自1月15日至3月31日期間購買防疫物資費用；第二階段為7月1日至7月31日止，申請自4月1日至6月30日期間購買防疫物資費用。

補貼費用依實際單價核實補貼，包括：

一、執行長途客運旅客量測體溫措施採購的額（耳）溫槍（不含耳溫套），公路汽車客運業設有旅客服務人員的車站，依實際使用月台數，每月台補貼1支，每車站以5支為限，每支補貼最高1500元。

二、加強運輸工具及場站清潔、消毒工作採購的消毒（或漂白）液，客運大型車輛每車每天補貼0.2公升、客運小型車輛每車每天補貼0.1公升，場站每站每天補貼1公升，每公升補貼最高10元；其為油品公司提供計程車使用者，每站每天補貼3公升，每公升補貼最高10元。

三、執行駕駛員或客服人員配戴口罩措施採購的口罩，每人每天1個，每個補貼最高5元。

四、手套以每人每天1雙，每雙補貼最高5元。

五、消毒酒精，客運大型車輛每車每天補貼0.1公升，客運小型車輛每車每天補貼0.05公升，每公升補貼最高60元；其為油品公司提供計程車使用者，每站每天補貼2公升，每公升補貼最高60元。

交通部指出，倘若請補貼經查有虛偽買賣、造假不實、已獲其他計畫補貼等，受補貼對象應無條件退還補貼款，涉及刑責者除負法律責任並移送檢調機關依法追訴。

(中時 )