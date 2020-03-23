新型冠狀病毒疫情在全球造成衝擊，隨著疫情持續升溫，大型群聚活動皆紛紛取消或延後，包含眾所矚目的NBA美國職籃、 MLB美國職棒大聯盟及歐洲冠軍盃足球聯賽等知名運動賽事，消息一出讓廣大男性球迷頓時心碎，少了日常的心靈陪伴與追球賽的樂趣該如何是好，愛奇藝台灣站於今(23)日推出「Man’s Choice追劇老司機」專題片單，精選符合男性用戶喜好的多元影音內容，響應政府防疫政策陪民眾在家安心追劇，一解球賽荒。

根據愛奇藝台灣站數據顯示，對比過年前的全站流量表現，愛奇藝台灣站近期每日的平均流量及進站人數皆成長約兩成，其中男性用戶佔比也超過四成，偏好的頻道為動漫、電影及綜藝，其中又以科幻、動作驚險及熱血的影音內容為主，愛奇藝台灣站因應國際重點球賽停播與延賽，今(23日)特別推出「Man’s Choice追劇老司機」專題片單，精選了包含動漫、電視劇、綜藝、電影及記錄片等數十部影音節目。動漫類以熱血、運動、冒險類為主，包含近期橫掃各大榜單及論壇口碑的《鬼滅之刃》以及萬年不敗經典動漫《航海王One piece》、《獵人》、《進擊的巨人》；電視劇以權謀鬥智古裝劇、驚悚犯罪類型的韓劇、美劇為主，包含流量口碑俱佳的陸劇《慶餘年》及《長安十二時辰》、韓劇《謗法》、《VOICE》、《客》，另外也包含了多部口碑爆棚的歐美影集，例如犯罪驚悚美劇《駭客軍團》一到四季及大尺度美劇影集《應召女友》；電影則有《玩命關頭：特別行動》、《全面攻佔3：天使救援》、《終極殺陣5》、《藍波：最後一滴血》，多元豐富的影音內容，讓民眾居家防疫也能持續熱血不無聊。

另外，除了戲劇、電影、動漫及綜藝之外，愛奇藝台灣站的紀錄片頻道近期也有明顯的漲幅，其中Discovery求生相關系列紀錄片，包含《原始生活21天》、《單挑荒野絕境》及《求生1加1》都有不錯的表現，頻道漲幅也近25%，用戶也可在「Man’s Choice追劇老司機」專區觀賞精彩的紀錄片，透過紀錄片品味生活。

愛奇藝台灣站「Man’s Choice」專題連結：https://tw.iqiyi.com/kszt/MansChoice.html

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