疫情當前，遠東集團投資不間斷，遠百（2903）遠東竹北新世紀購物中心新建工程23日舉行最後上樑，預計總樓地板面積4.3萬坪，地下10層、地下4層之竹北新地標，將趕在年底前登場。

遠百繼今年初於台北信義區A13開出全新數位百貨之後，趕在年底前登場的遠東竹北新世紀購物中心亦將走數位購物中心模式，儘管全球疫情延燒，遠百指出，原預訂在109年啟用的停車場，因興建期間歷經缺工、天候等問題影響施作，在極盡全力趕工下，現又面臨新冠肺炎疫情蔓延，工程期程及設備廠商皆受到衝擊，且影響層面日益擴大，但遠百仍將盡全力排除困難，協調上下游廠商讓工程順利進行。

遠東竹北新世紀購物中心基地面積約6,100坪，總樓地板面積約4.3萬坪，於106年6月22日動土，是一棟地上10層、地下4層，具客家山城圓樓特色的綠建築，並規畫有全台最美的空中花園，商場採複合式經營，結合百貨、超市、餐飲、休閒等多功能設計，更在1樓保留相當的建築面積做為公益空間，獨立進出供當地里民使用，表達對在地社區的支持，也善盡企業社會責任。

(工商 )