新冠肺炎延燒，蕭敬騰（老蕭）今不畏疫情，出席代言的滴雞精產品記者會，是他年後第一個公開行程，吸引大批媒體到場，廠商擔心現場人潮眾多事前嚴陣以待，除了進場每個人須配戴口罩、量體溫、手噴消毒水外，更要求每家媒體需進場的記者、攝影，都必須在活動前一天填寫調查表，嚴查每位進場人士出國、健康等狀況，受訪時更不斷消毒每一支麥克風。

老蕭今活動上受訪被問到劉真過世，他停頓約10多秒後，反問大家「證實了嗎」，接著說：「到現在都希望這不是真的，雖然跟她沒有太多互動，但她的親切、她的笑容、她的溫暖，會一直在每個人心中。」老蕭情緒似乎一度受到影響，沒聽清楚後面關於疫情的問題，要求媒體再問一次。

老蕭因最近大部份時間都待在家防疫，「我們繼續運作該做的事，同時讓自己更強壯、增強免疫力，也不要去挑戰不該挑戰的事，保護自己就是保護地球」。活動現場準備蛋糕為他30日過33歲生日提前慶生，他許願大家平安健康、世界和平，「從以前到現在都是我的心願，尤其現在更是大家需要的，地球很不穩定，希望大家趕快好起來，我們一起強壯地去面對更多美好的事情、更多夢想」，將願望送給全世界，並再次呼籲大家勤洗手，「能洗的多洗， 當然如果能洗澡更好」。

(中時 )