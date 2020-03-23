台中市民政局貼心為居家檢疫替代所發放的關護包、物資包。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府規畫台中市居家檢疫替代所，提供給市民或在台中求學、工作，無固定住所，但有居家檢疫需求的民眾申請。（盧金足攝）

台中市居家檢疫替代所供不應求，23日再釋出140房！疫情升溫，目前居家檢疫人數超過兩千多人，民政局長吳世瑋表示，台中市居家檢疫替代所第1家替代所提供30間房，三天內近60幾名民眾申請，今天再釋140房，提供給市民或在台中求學

、工作，無固定住所，但有居家檢疫需求的民眾申請。

因應中央流行疫情指揮中心宣布19日起所有入境者一律居家檢疫14天，台中市日前開放入住的第1家替代所提供30間房，三天內近60幾名民眾申請，入住人數已額滿；因應民眾需求，今日再增加2家替代所，共提供140間房。

市府因應居家檢疫需求大增，成立「台中市居家檢疫替代所」，讓無固定住所、但有居家檢疫需求的民眾，經過市府審核後入住。繼第一波提供30間房，23日再釋出140間房，讓民眾安心度過檢疫期，未來市府仍將持續尋覓合適空間，落實相關防疫措施。

民政局長吳世瑋指出，開放入住的第1家替代所提供30間房，三天內近60多名民眾申請，入住人數已額滿；因應民眾需求，今日再增加2家替代所，共提供140間房，即日起開放給市民或在台中求學、工作，無固定住所，但有居家檢疫需求的民眾申請。

擴增的替代所仍採「一人一間」原則，備有單獨衛浴及空調，供三餐及盥洗用品，費用將依房間坪數、設備、環境及市場行情而有所變動，每日收費有2500元及3000元二種型式，入住後會發給關護包、物資包，禁叫餐食外送，降低感染風險。

吳世瑋強調，市府希透過增加替代所容納量，提供居家檢疫有困難的民眾貼心服務，協助居家檢疫者平安度過防疫期，有需要的民眾可由本人或透過親友，於平常日洽戶籍地或居住地區公所、假日洽1999台中市民一碼通提出申請，里幹事將進行實地訪查、民政局審核通過後通知入住。

(中時 )