新北市某高職陳姓前組長，去年駕駛公務車接送該校女學生赴五星級酒店面試途中，藉口女生最近吃多了，討論她身型肥胖為由，在車上伸出鹹豬手，一路上反覆捏女生臉頰、撫摸小肚肚、甚至大膽將手放在她「該邊」，還捏大腿。台北地檢署23日依性騷擾罪嫌起訴陳男。檢方並以陳男對未成年人犯罪，請求法院加重其刑。

起訴指出，曾任職新北市某高職建教組長的陳姓男子，去年10月5日下午2時30分，駕駛學校公務車搭載未滿18歲的該校女學生，趕赴下午3時在台北市寒舍艾美酒店的面試，陳男等女生面試完畢後，再駕車搭載女生離開，於下午4時20分返回大坪林捷運站。

但陳男在接送女學生往返的1個多小時內，在車上假藉討論女學生的身型肥胖問題，詢問女生「妳最近是吃多了嗎？看來有比較胖」，竟伸手一再對坐在副駕駛座的女學生性騷擾。

女學生指控，陳男開車過程不專心，先在去程公務車行駛至大坪林捷運站時，用右手捏她左臉頰，車子行經新北市秀朗橋附時，陳用右手掌撫摸她肚子，手掌還在她肚子上左右遊移，另車子開到寒舍艾美酒店附近時，陳將右手放在她左大腿內接近鼠蹊部處，還捏她大腿。陳回程時也反覆對她捏臉、摸肚子、捏大腿。

事後女學生報警提告，警方依違反性騷擾防治法將陳男送辦，陳男已於今年2月自學校離職。檢方除依性騒擾罪嫌起訴陳男外，並因陳男對未成年人犯罪，依兒童及少年福利與權益保障法規定，請求法院加重其刑。

(中時 )