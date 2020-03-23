兒童節贈好禮 羅東鎮送防疫包 16:042020/03/23 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受到新冠肺炎影響，羅東鎮模範兒童表揚改採各校朝會時辦理，鎮長吳秋齡（前排中）到各校頒發獎狀與禮品，並送給學童們超值防疫包。（羅東鎮公所提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣羅東鎮公所今年的模範兒童表揚活動，受到新冠肺炎疫情影響改變辦理方式，鎮公所也特別準備內含額溫貼卡等組成的「超值防疫包」，作為今年的兒童節禮物。 羅東鎮模範兒童總計有244人，鎮公所為避免群聚感染，改為由各校利用朝會時間表揚，並由鎮長吳秋齡到各校頒發獎狀、禮品給模範兒童。 鎮公所也準備「超值防疫包」贈送給鎮內國小、公私立幼兒園學童，鎮公所表示，「超值防疫包」內含額溫貼卡、清潔用品收納袋、禮券80元等，共計8000份，可讓學童放置個人的防疫用品。 (中時 ) #防疫 #鎮公所 #模範兒童 #羅東鎮 #兒童 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫旅館排不到？ 新北百家旅館推「家屬安心價」 19:022020/03/19 政治 台推防疫智能平台 追蹤就診者 04:092020/03/20 焦點新聞 每周提報名單 證期局嚴控券商人員出國 04:102020/03/20 金融．稅務 科林助聽器 遠端調整免出門 04:102020/03/20 產業特刊 排隊2小時 才能搭上防疫小黃 04:102020/03/20 生活新聞 校園自製防疫品 輕巧有效率 04:102020/03/20 地方新聞 佛系、魔系、傲慢系 04:102020/03/20 時論廣場 澎湖公車司機樂意開防疫專車 縣府感動加保500萬元保險 11:582020/03/20 社會 防疫車隊擴充 旅客不再等無車 13:242020/03/20 生活 開放寄口罩給親人 政院鬆口 04:102020/03/21 生活新聞 生活熱門新聞 搶泡麵衛生紙錯了！WHO：最該準備的東西是… - 生活 一天增18例！網一看143、144例2人足跡氣炸 - 生活 劉真過世 醫還原陷入病危瞬間 - 生活 張上淳兒子出國根本沒錯？致命關鍵曝光：一堆人搞錯 - 生活 張上淳會離開指揮中心？陳時中給保證 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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