宜蘭縣羅東鎮公所今年的模範兒童表揚活動，受到新冠肺炎疫情影響改變辦理方式，鎮公所也特別準備內含額溫貼卡等組成的「超值防疫包」，作為今年的兒童節禮物。

羅東鎮模範兒童總計有244人，鎮公所為避免群聚感染，改為由各校利用朝會時間表揚，並由鎮長吳秋齡到各校頒發獎狀、禮品給模範兒童。

鎮公所也準備「超值防疫包」贈送給鎮內國小、公私立幼兒園學童，鎮公所表示，「超值防疫包」內含額溫貼卡、清潔用品收納袋、禮券80元等，共計8000份，可讓學童放置個人的防疫用品。

(中時 )