2020「台北好時尚」時裝設計大賞即日起至4月20日開放報名，除祭出總獎金高達50萬元，更將推薦歷屆及本屆得獎設計師至國際參展，拓展國際知名度，圖為去年比賽情形。（台北市商業處提供／譚宇哲台北傳真）

台北市商業處舉辦「台北好時尚」時裝設計大賞邁入第8年，今年以「My Story」為概念，廣邀設計人才用服裝說出自己的故事，商業處表示，報名時間自即日起至4月20日，最大獎獎金30萬元，總獎金達50萬元，今年更將推薦歷屆及本屆得獎設計師至國際參展，拓展國際知名度。

北市商業處長高振源表示，「台北好時尚」2013年首次辦理設計師遴選，至今輔導許多國內設計師接軌國際，歷屆得獎設計師包括擅於展現原住民圖騰文化的沙布喇．安德烈、作品結合科技品牌的吳日云、品牌跨足男女童裝並深入銷售前線的汪俐伶、5度登上紐約時裝周的周裕穎等，相繼於國際舞台展露頭角。

高振源說，今年「台北好時尚」設計大賞主題以「My Story」為概念，希望推動設計師作品進入亞洲市場，要求作品能思索符合亞洲人體版型，及結合台灣具紡織優勢的面料，設計出有故事且有特色細節的服裝。

商業處說明，今年比賽總獎金達50萬元，金獎獨享30萬元，並頒發最佳市場潛力獎獎金10萬元，最佳布料應用獎及最佳版型運用奬各5萬元，報名詳情請至台北市商業處網站及「台北市商業處-我是商Ya人」FB粉絲團查詢，或撥打服務專線02-2555-0628張小姐。

(中時 )