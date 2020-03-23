日僑學校教務長也參與縫製口罩套體驗，並指出縫製口罩套真的不容易。（游念育攝）

因新冠肺炎疫情影響口罩難求，北市稻江高級護理家事學校家政科在日前發起「動手做口罩套」，將愛心發送給中山區老人服務中心的長者，23日更特別和日僑學校一同手作口罩套，並贈送50個口罩套給日僑學校作為交流，盼疫情期間能共同防疫；稻江校長郭淑蕙說，長期以來和日僑學校有交流，因此主動發起動手做口罩套體驗。

新冠肺炎口罩供不應求，北市稻江護家家政科學生在寒假期間，發起縫製布口罩套，讓口罩能延長使用，許多學生更利用課後時間趕工，持續送愛心給需要口罩套的民眾，稻江的老師也指出，和同年齡比起來，學生願意用課後時間來做愛心，實在不容易。

稻江家政科學生全年級約100多人，有3分之2的同學志願在課後繼續縫製口罩套，家政科邱同學說，從寒假到現在已縫製超過100個口罩套，一開始只想為家人製作，但後來透過學校和同學一起合作，也對防疫做出小小貢獻，

郭淑蕙指出，日僑學校和本校有長期的交流，因此這次主動發起一起做口罩體驗，盼能透過實務操作交流，讓學生把專業發展到外交，相信也能增加學生實務學習的經驗，提升孩子的信心。

稻江學生也近距離指導日僑學校校長縫製口罩套，從整燙布料到壓線，相當專業，近藤裕敏指出，學生共有800名學生，非常感謝稻江致贈的50個口罩，也會好好運用這些防疫物資，而日僑學校是5年級以上才有家政課，未來會研議將口罩套製作加入課程。

(中時 )