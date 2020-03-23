由大陸「國民初戀」吳倩、「國民校草」張新成領銜主演的熱血競技甜寵劇《冰糖燉雪梨》，3月23日起LINE TV全網獨播。該劇改編人氣同名小說，由夯劇《香蜜沉沉燼如霜》原班人馬製作，《香蜜》男主角鄧倫零片酬客串力挺，角色名取自他在《香蜜》角色「旭鳳」的諧音，服裝還是自己的私服，在網路上引起熱烈討論。

吳倩飾演速滑少女棠雪。（圖／LINE TV）

27歲的吳倩因演出《何以笙簫默》女主角唐嫣的少女時期、《如懿傳》毒害五阿哥的侍妾打出知名度，而後主演網劇《盛唐幻夜》、《夜空中最閃亮的星》、《我只喜歡你》，與黃子韜、張雨劍等男神合演，被封為新一代「男神收割機」，對此吳倩向陸媒表示只是碰巧，與她本人沒有太大關係，「剛好跟我合作的男明星顏值都很高。」

張新成在《冰糖燉雪梨》飾演「冰球男神」黎語冰。（圖／LINE TV）

《冰糖燉雪梨》描述吳倩飾演的「速滑（競速滑冰）少女」棠雪在大學校園與張新成扮演的冰上曲棍球隊隊長「冰神」黎語冰重逢，從青梅竹馬變成相愛相殺的歡喜冤家。這回「國民初戀」吳倩與「國民校草」張新成首次合演，「冰糖」CP的私下互動也備受粉絲關注，花絮更拍到張新成幫吳倩按摩肩頸，張新成回應稱吳倩是「龍蝦」，可能是常看手機頸椎不好，說完又急忙解釋：「我這麼說會不會有損女藝人的形象？她上鏡還是很好看的，我主要擔心她的頸椎！」張新成也被問到吻戲拍很多次才過關，他笑回不是兩人的問題：「是因為機位比較多，10幾個機位拍一場吻戲！」

鄧倫去年底演出民初背景的《海棠經雨胭脂透》後，投入電影《陰陽師之晴雅集》拍攝，但受肺炎疫情影響停工，已有一段時間未露臉，這次零片酬客串《冰糖燉雪梨》，飾演張新成的偶像、世界級冰球運動員「徐峰」，取自《香蜜》角色名「旭鳳」的諧音，讓粉絲又驚又喜。《冰糖燉雪梨》LINE TV全網獨播，每週一至日晚間10點更新，《海棠經雨胭脂透》全集已上線。

鄧倫客串飾演世界級冰球運動員徐峰。（圖／LINE TV）

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(中時電子報)