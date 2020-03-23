歐陽娜娜去年暫停演藝事業，前往美國波士頓求學，近日，有網友在微博爆料，歐陽娜娜入職中國電商淘寶網的母公司阿里巴巴集團，並曬出歐陽娜娜在企業通訊軟體「釘釘」上的同事資訊和工作證。

歐陽娜娜入職大陸電商淘寶網的母公司阿里巴巴集團。（圖／搜狐）

歐陽娜娜演藝重心幾乎都放在大陸，不僅橫跨電影、戲劇及綜藝，還有廣告代言，之前更被指光是2018上半年，她就賺進台幣3億元。日前，有微博網友曝光，歐陽娜娜已入職阿里巴巴集團，薪資在百萬人民幣。

3月24日的淘寶新勢力周新裝大賽上，歐陽娜娜就會跟粉絲互動。（圖／搜狐）

根據搜狐的報導，有網友在微博稱，歐陽娜娜入職大陸電商淘寶網的母公司阿里巴巴集團，並曬出歐陽娜娜在企業通訊軟體「釘釘」上的同事資訊和工作證。從圖片看到，歐陽娜娜職位是「新勢力造型合夥人」，隸屬阿里集團淘寶旗下相關部門，3月5日就已入職，辦公地點則在美國紐約，不過資訊欄聯絡電話並未馬賽克，意外讓歐陽娜娜私人電話外流，甚至還有網友嘗試打通電話。

歐陽娜娜已入職阿里巴巴集團，薪資在百萬人民幣。（圖／搜狐）

淘寶官方事後證實，歐陽娜娜3月初入職淘寶，成為淘寶新勢力造型合夥人，目前正負責淘寶服飾行業運營。據內部人士指出，她直屬總監（P9）管理，預計她的層級在P8，該層級工程師的薪資在百萬左右，加上代言人的身分，預計真實年薪超過百萬。根據淘寶表示，3月24日的淘寶新勢力周新裝大賽上，歐陽娜娜就會跟粉絲互動，這也是她入職淘寶之後第一件工作，不過淘寶沒有提及其他事項。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)