新冠肺炎疫情蔓延至全球，許多國家為防疫也開始鎖國，民眾因此恐慌，造成超市、賣場等掀起一波「搶購潮」。一名美國網友日前到了超市，看見旁邊客人的購物車內堆滿物品，但卻有一名小男孩被埋在底下，讓他非常傻眼。

一名女網友在推特上PO出照片並寫下「我看到了什麼？」照片中可以看到堆滿商品的購物車，裡面有衛生紙、食物等，整個購物車快要爆滿，但仔細一看，竟有個穿著黃色衣服的小男孩縮在購物車角落，整個人被商品淹沒。

（圖／翻攝推特）

而小男孩的家人仍繼續購物，小男孩則靜靜的在購物車內坐著，看起來坐得相當不舒服。貼文一出，許多網友也在底下留言，「說不定是小孩想待在裡面」、「媽媽會不會正在找孩子」、「所以他會出現在收據上面嗎？」

「搶購潮」除了在國外出現外，台灣也有相同情況，衛生紙、泡麵等民生用品都被一掃而空。對此，經濟部也找來民生物資廠商拍攝影片，要民眾不用恐慌，衛生紙還足夠國人「擦屁股300年」。

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(中時電子報)