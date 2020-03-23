新北市社會局今舉辦捐贈儀式。（許哲瑗攝）

新北防疫基金成立約2個月，過往企業多捐贈酒精、乾洗手等物資，因應新北市居家檢疫人口破萬，醫護、警察等工作量大增，白蘭氏三得利公司、淇譽電子和遠傳電信等企業，23日捐贈耳機、喇叭、雞精與影音序號等，供第一線警察、醫護人員、社工以及居家檢疫者使用，市長侯友宜直呼「揪甘心」。

新北市社會局今舉辦捐贈儀式，侯友宜代表授贈，逐一發放感謝狀給企業代表；侯友宜表示，新北市防疫基金達4338萬元，感謝所有企業支持防疫，讓在前線打仗的人沒有後顧之憂。

侯友宜指出，新北市居家檢疫人口從最初的1000多人，今攀升至10546人，新北市雖準備關懷包、食物等物資，讓居家檢疫者在家追劇，還是有少數人不按規定待在家，衛生局已陸續開罰56件、金額達430萬5000元，這個時間點拜託大家不要四處趴趴造，「你只要輕輕鬆鬆、舒舒服服躺在家看電視，就可以拯救全世界！」

白蘭氏三得利公司副總裁黃小琳表示，不僅醫護人員非常辛苦，警察工作量也倍增，不論是追蹤隔離、失聯民眾，發放口罩維護秩序，還是清明連假期間加強控管，在關鍵時刻，白蘭氏捐贈1萬瓶雞精，希望給第一線辛苦的人民保母使用，共同打贏這場戰疫。

淇譽電子公司捐贈600個耳機、藍芽音箱，協理許孝濂表示，新北市在新店央北社宅設立休息所，希望讓入住的醫護人員，可以藉由音樂獲得紓壓，保持正面能量繼續對抗疫情；此外，淇譽電子公司額外捐贈2400個各款耳機、喇叭、音箱，市價約450萬元，讓弱勢兒少可以線上學習使用，關懷弱勢家庭就學的兒童少年。

另外，大享食育協會結合君達集團捐贈3000個酒精乾洗手隨身瓶給社工、社福機構及弱勢族群；LiTV、遠傳friDay影音、KKTV也響應防疫政策，分別提供3000及3500組14天免費影音服務，另外遠傳friDay音樂、KKBOX也加入提供各3500組14天免費音樂服務。

(中時 )