外資今天仍持續賣超台股，惟賣超幅度略見收歛，今賣超金額158億元，元大投信表示，當全球股市震盪，例如今年病毒蔓延全球，台股也無法置身事外，仍需注意波動帶來的風險。生活在台灣的投資人，離不開台幣資產，投資理財建議台灣優先，台股基金將是不可或缺的一環。放眼國際，台灣在許多領域都擁有具備國際競爭力的企業，台股過去10年平均質利率表現傲視全球，外資機構法人也樂於當台股股東。

元大台灣高股息優質龍頭基金將台股特色囊括於一檔基金，該基金本周成立後，即將開放申購定期定額，投資人可把握相對低檔的進場時機，以分批佈局來分散風險。

元大台灣高股息優質龍頭基金有3個特點吸引投資人：

1.選股邏輯聚焦高股息優質龍頭企業：該基金聚焦在股利發放穩定、體質優及競爭力強、產業龍頭的企業，想投資台股的小資族無法獨力完成的夢幻名單，透過專業團隊操作的基金能一網打盡。

2.參與企業成長與股利分發機會：相較於其他台股基金普遍以衝刺資本利得為主，該基金則相對注重落袋為安，機制規劃有將股息、資本利得配發給投資人的機會，投資人能有感參與企業成長以及股利果實。

3.品牌優勢兼具主被動操作優點：身為國內資產管理業龍頭，元大投信擁有堅強的主、被動投資研究團隊，在追蹤產業企業脈動與控制資產波動風險有厚實基礎，為投資人省下擇時、擇股工作。

(時報資訊)