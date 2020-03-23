開發金(2883)2020菁英發展計畫（MA）將於3月31日截止收件，開發金控發言人張立荃指出，今年因新冠肺炎疫情，線上MA徵才專區流量顯著增加，今年也首度結合社群平台LinkedIn招募新血，鎖定具有跨界思維的金融新世代，加入開發金控團隊。

開發金控今年釋出20個MA培訓名額，預計7月展開培訓，由凱基銀行、凱基證券及中國人壽MA計畫組成。其中，凱基銀行與凱基證券計畫培訓時間一年，將依據MA專長量身打造培訓與跨部門輪調內容，強調專案導向及海外學習計畫，MA不只能從組織的宏觀視野中學習，也必須捲袖實作參與專案。

凱基銀行表示，透過MA計畫期望廣納多元背景年輕菁英，除傳統金融業偏好的商學背景外，資訊、電信、統計、視覺設計等多元背景人才，皆能適才適所充分發揮天賦專長。該行將以培養經理人才為目標，依據個人適性及專業，量身打造養成計畫，每位MA皆有機會參與公司重大策略專案，以快速培養策略思考格局，進而提升個人的團隊領導素養。

凱基證券指出，不只歡迎財金、財工、商學領域、電機與資工等跨界人才加入，同時積極招募其他職缺，包括：財工人員、資訊人員、研究員、投資交易員、財富管理儲備幹部、在學菁英育成計畫等。

中國人壽MA培訓為期為兩年，目標打造國際經營管理及接班人才養成，培訓期將適性規畫輪調領域，安排高階主管擔任一對一導師，包括總經理定期工作會議，希望藉由工作引導及經驗傳承雙向交流，讓MA快速了解壽險業經營特性。

開發金控2020年菁英發展計畫，預計自7月展開為期1年的培訓。

(時報資訊)