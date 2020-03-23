新冠肺炎對觀光業營運造成嚴峻考驗，續旅遊業者雄獅開出第一槍後，晶華（2707）國際酒店集團亦啟動自救方案，董事會決議董監事將不領取2019年酬勞，高階主管主動減薪30％，人事部則積極規畫「觀光業轉型培訓」課程，以保障全體同仁工作權益為首要目標。

在短、中期資金無虞狀況下，晶華為維護股東長期投資權益，董事會仍通過2019年下半年股利分派案，擬配息3.9206元，盈餘配發率約82.54％，以23日收盤價94.8元計算，現金殖利率約4.14％。合計2019年共配息10.0454元，盈餘配發率達94.95％。

新冠肺炎疫情延燒全球，不只傷害世人健康，對經濟產業破壞力更為強大。面對住房率雪崩及市場消費信心動搖，觀光飯店業受傷慘重。晶華對此除採取一系列積極自救方案外，也呼籲政府正視觀光產業面臨困境，盼立刻有效率且準確的給予業界必要協助。

晶華董事長潘思亮表示，員工、股東、消費者與社會大眾的權益必須兼顧，雄獅做出令人欽佩的表率決定，感謝晶華董監事們支持跟進，並感念主管願意共體時艱。集團將持續優化產品面與服務面競爭力，善盡企業社會責任，讓晶華維持最好的戰力來迎接未來挑戰。

(時報資訊)