國內連鎖KTV「享溫馨」遭網路謠傳「好像也有員工確診」，生意大受影響。對此，業者今（23）日已經報案並將提告，高市衛生局也強調絕無此事，針對該則假消息，最重可依法開罰300萬元。

享溫馨今天發表聲明指出，針對20日因媒體報導未落實居家檢疫之新聞時誤植本公司畫面，網友「劉薰愛」未經查實便於網路上散播享溫馨KTV有員工已確診武漢肺炎之謠言，以致本公司顧客來店率銳減，為本公司造成極大困擾。

享溫馨已採取法律行動以正視聽，盼請社會大眾勿再任意傳播來源不明或未經證實之疫情資訊，避免觸犯傳染病防治法第63條，或社會秩序維護法第63條第1項第5款等規定。

另外，針對在網路上傳播不實訊息者，享溫馨必將追究相關法律責任並對其求償，同時宣布，除求償金額外也會同時提出對等金額，全數捐贈予是次衛生福利部疾病管制署防疫工作用途。

業者重申，每間分店均引進高溫蒸氣殺菌機，每5個小時消毒一次，為全台唯一。所有客人進入包廂前亦必須量體溫並以酒精消毒，同時一併嚴格要求所有同仁上班皆需量體溫、酒精消毒，請大家放心。「請大眾切勿散播謠言，若謠言對本公司造成任何損害，本公司必將追究其相關法律責任並對其求償。」

衛生局簡任技正潘炤穎指出，目前高市累計11例新冠肺炎境外移入個案，但要要特別澄清，絕對沒有享溫馨員工確診一案，假設有的話，基本上一定會仿照先前公布舞廳的模式，呼籲相關接觸者通知防疫單位。

針對該則假消息，衛生局強調，將相關事證蒐證完成之後，移交必要的一些行政程序進行查處，可依違反傳染病防治法最高處300萬元罰款，並依違反社會秩序維護法移送法辦。

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(中時 )