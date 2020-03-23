繼上月在後壁養鵝場傳出H5N2高病原性禽流感疫情後，學甲一處火雞場也傳出染疫，今天確診為H5N5亞型高病原性禽流感，並完成場內702隻火雞撲殺，運往焚化爐銷毀，也完成案場周邊採樣監測及消毒，阻絕疫情發生，這也是今年南市第2起禽流感案例。

台南市農業局指出，3月20日接獲後壁區種鵝場通報鵝隻異常死亡，當天立即派員至現場進行疫情調查及移動管制，並採樣送家畜衛生試驗所檢驗，今天確診為H5N5亞型高病原性禽流感，並完成撲殺、消毒、監測等後續工作。

農業局動保處已加強執行各項強化防疫措施，針對案例場周邊禽場採樣監測，訪視及輔導養禽業者做好防護措施，並持續派遣消毒車加強禽場周邊地區噴霧消毒工作，將環境中之病毒降到最低。

動保處指出，近日氣溫回升，日間溫度有時超過30度，至夜晚又降溫，造成10度以上的的溫差，易造成家禽冷熱緊迫，提醒養禽業者應適時調整帆布或通風設備、降低禽隻飼養密度、嚴格管控人車或器具進出禽場，落實禽場生物安全管控措施避免病毒入侵機會，共同防堵疫情再發生。

(中時 )