「國標舞女王」劉真因心臟手術發生狀況，裝上葉克膜、心室輔助器等續命等換心，然與病魔奮戰45天，證實已於昨天(3/22)晚間22點22分病逝，享年44歲，而痛失愛妻的辛龍崩潰到無法親自出面，只能透過老闆吳宗憲幫忙說明，甚至曾對著親友說些「讓人擔心的話語」，也足見鶼鰈情深，而其實，劉真曾吐露遇上辛龍之前，跟鴻海集團創辦人郭台銘「錯過」，有段巧妙的緣分。

劉真曾自爆跟郭台銘有擦肩而過的緣分，意外促成曾馨瑩與郭董的良緣，也讓自己遇上了真愛辛龍。(中時資料照片)

劉真與辛龍的結合總被外界稱是「美女與野獸」的組合，甚至引來質疑，但夫妻倆不在意外界眼光，一直很相愛，劉真曾高EQ正面回應此事，護航：「他真的很疼我」，直言老公辛龍是私下對她最好的人，而她多年前受邀參加郭台銘、曾馨瑩婚禮，據《鏡週刊》報導，劉真自爆婚前跟新郎倌有段特殊的緣分，那就是郭台銘本來要找她學舞，但她當時因行程關係沒辦法挪出時間，請了曾馨瑩代班，沒想到竟成了兩人的媒人。

當時自爆此事，劉真還開玩笑露出可惜的表情，逗樂眾人，但其實，就因為錯過了郭董，劉真才有機會邂逅辛龍，與這寵她上天的真愛結為連理，生了女兒後一家三口非常幸福美滿，但也因此，她的離開，讓丈夫辛龍悲傷到走不出來，深知兩人感情的吳宗憲聞之也不捨鼻酸，但安慰辛龍：「劉真老師一生最美好的那幾年，就是跟你度過的」，此話再真實不過。

(中時電子報)