2019年ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽獎金王張哲瑜。（資料照／TPGA提供）

24歲高球好手張哲瑜是Three Bond TPGA台巡賽獎金王，這個意外獲得的獎項並沒有讓他自滿，而是自認沒達到滿意的成績，未來新球季會更加努力。

張哲瑜去年參加10場ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽，贏得一冠，有五場前十的戰績，他表示，其實去年打挑戰巡迴賽前段表現並不好，中段6月中旬開始，因為接受許佳紳老師的指導，短桿進步很多，隨後在9月明安挑戰賽，拿下個人職業首冠，「奪冠之前，有好幾場也都有機會搶冠，但是一給自己壓力，就打不好。」

張哲瑜自14歲開始打球，至今已有10年球齡，台中台灣體大畢業，目前在台中國際球場培訓的他，一路走來，曾接受鍾春興丶林佳與許佳紳等老師的指導，2016年轉入職業；他也要感謝家人父母丶叔叔伯伯們的支持，以及台中國際球場與豐原球場的栽培。

張哲瑜自認現階段短桿是自己強項，鐵桿與推桿的準度尚須勤練，「希望找到自己的打法！最想在台巡賽打出自己滿意的成績。」張哲瑜近期目標是今年在台巡賽總獎金排名前15，本來今年要去考中巡賽資格，因為新冠肺炎疫情暫時擱置計畫，明後年繼續往亞巡發展嘗試。

(中時 )