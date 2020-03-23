經濟部統計處23日公布2月工業生產統計，2月工業生產指數103.00，創下歷年同月新高，與去年同期比較，年增20.34%，統計處解釋，主要是今年農曆新年集中在一月，工作天數增加下，讓年增率大幅成長。顯示國內受肺炎疫情影響小。

累計1月及2月與去年同期比較，工業生產增加7.85%，其中製造業增加8.27%，創下近3年同期最大增幅，且這是從去年11月以來之成長走勢。

(工商 )