逆勢成長！2月工業生產年增兩成 創歷年2月新高 16:242020/03/23 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部統計處23日公布2月工業生產統計，2月工業生產指數103.00，創下歷年同月新高，與去年同期比較，年增20.34%，統計處解釋，主要是今年農曆新年集中在一月，工作天數增加下，讓年增率大幅成長。顯示國內受肺炎疫情影響小。 累計1月及2月與去年同期比較，工業生產增加7.85%，其中製造業增加8.27%，創下近3年同期最大增幅，且這是從去年11月以來之成長走勢。 (工商 ) #工業生產 #歷年 #統計處 #增加 #年增率 也許您會感興趣 推薦閱讀 沙國能源部：未來數月每日供應1230萬桶原油 09:092020/03/19 財經 新增152例確診新冠肺炎 韓國累計8565例 10:512020/03/19 國際 中美晶毛利淨利創新高 擬配發5元現金股利 15:412020/03/19 財經 不保2！ 央行下修今年經濟成長率預估至1.92％ 16:382020/03/19 財經 國安基金是不是萬靈丹 看看歷年成績單 20:082020/03/19 財經 疫情影響重！2月外銷訂單年減0.8％ 16:212020/03/20 財經 台泥2019年獲利創新高 配發股利3元 20:012020/03/20 財經 美國網路流量一周內增加20％ 23:442020/03/20 財經 外銷訂單2月慘 3月會更慘 04:092020/03/21 財經要聞 病毒重擊 首季外銷訂單估掉1成 04:102020/03/21 財經焦點 財經熱門新聞 美股又殺千點！周五買股散戶 今下場… - 財經 美股又崩…台股下波最慘殺到哪？專家給答案 - 財經 保單零利率時代 即將來臨 - 財經要聞 - 工商時報 張國煒口袋多深？星宇3航線停2條 他驚吐這句 - 財經 最慘還沒來！專家警告：美股恐從高點拉回40％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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