近來新冠肺炎確診病例以境外移入居多，台大公衛學院副院長陳秀熙以病例再生數（R0值，每位確診者可感染人數）與「預防社區流行爆發封鎖半徑」相對應，R0值1.5需封鎖半徑5公里，R0值1.7是10公里，R0值2是15公里。台大公衛學院院長詹長權補充，台灣目前R0值小於1；若R0值1.7需封鎖300多平方公里，等於涵蓋整個台北市；若R0值達到2，整個北市到新北市淡水河兩岸都得封鎖，才能避免社區感染，「R0值1.7是我們的防守線，一定要守住！」

陳秀熙指出，近日許多境外返台確診案例，讓許多民眾心生恐懼；但他認為這反而是件好事，因為這些人在機場篩檢出來後回去居家隔離，才能避免疫情潛入社區。當然如果台灣採取像德國或是韓國一樣的全面檢疫，可減少重症死亡率48％，會比現在僅僅是機場針對有症狀者檢疫，減少的重症死亡率37％要來得多，憶及全面檢疫可以挽救更多生命，但台灣必須考量到自己的醫療量能。

避免境外返台確診者把疫情帶進社區，除了機場症狀篩檢之外，政府也已經宣導不要舉行大型集會，但是陳秀熙認為仍可能發生小型群聚感染，密集機構感染。他表示目前各國都有減災計畫，例如限制宗教活動、長照機構、會議、網咖、聚會、夜店等，目的都是減少群聚感染；台灣要對境外回國者一視同仁執行過去的減災計畫，否則可能變成防疫缺口。

詹長權也強調，觀察美國近日疫情，令人發現有很多確診者是18歲以上年輕人，且美國24到49歲因新冠肺炎住院人數是全體住院人數的53％，比重相當高，占用到高危險族群也就是65歲以上群體的治療量能。他呼籲海外回來的台灣青年未來14天要嚴格執行自我管理，不要再跑趴、群聚。

詹長權表示，台灣目前R0值小於1，如果沒防好馬上就守不住R0值1.7這一關，到時封閉範圍達到半徑10公里等於面積約300平方公里，超過台北市；萬一R0值達到2必須封閉半徑15公里，幾乎到淡水河兩岸，等於整個雙北都淪陷。希望不要到達那個地步，必須像紐約、加州那樣關掉城市。

(旺報 )