夏如芝2月18日接受交往一年半的男友張捷求婚，兩人今（23日）正式完成結婚登記，被問距離求婚至今已隔一個多月，為何隔那麼久才去登記，夏如芝透過經紀公司伊林娛樂透露，主要是因為是雙方父母親看了吉時吉日的好日子，所以才選在今天去登記結婚，「今天成為人妻，以後可以叫我張太太了，也可以叫我芝芝，哈哈」。她也透露登記曾發生一點「小出包」。

夏如芝謝謝好友食物中毒還敢來當結婚證人。（摘自臉書）

夏如芝說，今天出發前往登記前沒有覺得特別緊張，主要他們有上網先做了功課，都知道要準備什麼東西，「我們都覺得我們都準備好了，今天早上很早起來，兩個人都穿得很漂亮，張捷說怕時間來不及，他要先去開車，不過他出去後又突然跑回來，原來是他把自己都打扮好了，卻忘記帶我們預先準備好的所有證件。但還好，細心的他，沒有到現場才發現沒帶證件，是在出發前想到了。」

她說，雖然有一點小出包，但還好沒有真的發生，真的很感恩。她也很謝謝老天爺，給她們一個很涼爽、不是那麼熱的好天氣。夏如芝最感謝好朋友「小花跟豪哥」，這對好友從兩人還沒有在一起到交往，看著他們「一路成長」，也在求婚影片中出現，這段時間好友也在忙自己的事和工作，因為開了新SPA店很忙，但一說請他們幫忙便一口答應，甚至都比新人還要興奮開心，「他們昨天忙到很晚，昨天晚上還食物中毒，回到家已經半夜兩、三點才睡覺，為了我們，早上帶著疲累的身軀，身體不適還那麼早從林口趕來台北，因為我們登記的吉時是早上」。

(中時 )