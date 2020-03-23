屏東1名鄭姓郵局經理因投資外國期貨失利，竟利用進入郵局金庫盤點現金機會，買來魔術假鈔冒充真鈔，偷天換日作為宛如電影情節，2年期間共領走近600萬元；某日稽核人員入庫盤點現鈔時，鄭男自知紙包不住火，坦承犯案。除全數返還現金，更已請辭工作；屏東地院審酌後一審判刑2年、緩刑5年，並向公庫支付15萬元，全案可上訴。

(中時 )