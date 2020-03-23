郵局經理投資失利 進入金庫拿假鈔換真鈔2年盜600萬 16:312020/03/23 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 郵局經理進入金庫偷天換日，過程宛如電影情節。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東1名鄭姓郵局經理因投資外國期貨失利，竟利用進入郵局金庫盤點現金機會，買來魔術假鈔冒充真鈔，偷天換日作為宛如電影情節，2年期間共領走近600萬元；某日稽核人員入庫盤點現鈔時，鄭男自知紙包不住火，坦承犯案。除全數返還現金，更已請辭工作；屏東地院審酌後一審判刑2年、緩刑5年，並向公庫支付15萬元，全案可上訴。 (中時 ) #郵局 #情節 #屏東 #現金 #電影 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情重創經濟 美日擬發現金救急 04:102020/03/19 全球財經 栽種大麻一律判5年以上 大法官宣告部分違憲 16:342020/03/20 社會 陸影院復業 沒新片 舊片充數 04:092020/03/21 時尚娛樂 種大麻判刑5年起跳 違憲 04:102020/03/21 社會新聞 我要找東東 請你住宿 大啖美食 04:102020/03/21 地方新聞 陸民宅在家 觀影需求更旺盛 04:092020/03/22 時尚娛樂 太保《叔．叔》再奪影帝 04:102020/03/22 娛樂新聞 雙東出擊 估創造十億觀光產值 04:102020/03/23 產業．科技 屏東首傳確診 縣府信心喊話 04:102020/03/23 地方新聞 特昇-KY配息3元 現金殖利率達12.39％ 11:192020/03/23 財經 社會熱門新聞 囚禁性虐74女 200萬人連署求公布「N號房」主嫌個資 - 社會 妥瑞氏生遭同學步步進逼刺死 行凶畫面曝光 - 社會 渣男與情侶室友飲爛醉 隔日偷溜回房撿屍性侵19歲女 - 社會 郵局經理投資失利 進入金庫拿假鈔換真鈔2年盜600萬 - 社會 桃園警方防疫臨檢 有業者配合自主歇業14天 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。