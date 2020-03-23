澎湖七美雙心石滬。（業者提供）

潘千詩／台北報導

隨著國外疫情升溫及各地旅遊警示升高，易飛網今日推出史上最低國旅自由行，最高CP值的國旅商品立榮假期，機票加酒店玩澎湖、花蓮全部2000元有找，最低只要1799元就能到離島呼吸新鮮空氣散散心。

易飛網表示，以澎湖為例，以往此時立榮航空的機票票價再加上飯店住宿，每人至少4000元，現在只要1799起，就能悠遊澎湖，不用去沖繩也可感受海島風光。另外，易飛網更推出綠島三日自由行包含來回船票2000元不到的超值優惠，還可搭配立榮航空前往台東把後山美景一網打盡！至於不搭飛機的選擇，到有小瑞士之稱的花蓮搭配最美客運小旅行也只要1499的價格。

每年的4月到9月也是馬祖觀光旺季，尤其4月更是藍眼淚的季節，因為即將進入「追淚季」，在馬祖東莒已經出現「藍眼淚」的蹤跡，易飛網也趁勢推出4月之前出發馬祖的立榮假期就享2699起的優惠價格。

隨著國旅逐漸進入旺季市場，也為了鼓勵民眾的旅遊信心，易飛網將陸續推出CP值優於往年的國旅商品，部分商品甚至下殺到5折，目前業績可望有5到6成的成長。期望大家對抗疫情的同時，讓台灣人發現台灣之美，一起挺台灣觀光。

(中時 )