高市衛生局統計至22日，列管居家隔離者為13人、居家檢疫為3944人，當有民眾未遵守防疫規，隨意外出者趴趴走，看病、擺攤、買菜等等，累計舉發58件，其中11件已裁罰，累計裁處196萬5000元罰鍰，其餘38件尚在行政程序中。

衛生局簡任技正潘炤穎指出，最近兩週不管是居家檢疫或隔離，然後確診陽性比率的確大幅上升，目前高雄市業管範圍之內，居家檢疫及居家隔離，加起來接近4000人，基本上還沒有超過前一波的高峰，「但是對我們基層同仁的壓力相當大」。

潘炤穎指出，除了人工查訪外，也有科技追蹤手機定位，或是打市內電話，能確切且精確掌握更即時的所在地。訪查次數部分，原則上會尊重在轄內，包含在區公所、轄區警察局權限。

目前為止，高市總共舉發的58件違法，目前已完成裁處11例，分別有違反居家隔離、居家檢疫等情節，違規樣態有出門擺攤賣東西、騎車去看診等等，裁罰金額最高為30萬元，即台商不配合疫調到舞廳趴趴走。

新冠肺炎,居家檢疫,居家隔離,台商,舞廳,高雄,防疫

(中時 )