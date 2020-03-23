國內最大汽車零件廠東陽實業（1319）董事會通過去年度盈餘分配案，擬配發現金股息1.8元，對照23日收盤價26.90元，現金殖利率達6.69％。東陽今年度股東會定於6月19日召開。

東陽去年度稅後淨利達19.84億元、年增3.01％，EPS約3.35元，董事會通過擬配息1.8元，股息配發率53.7％，優於過去幾年約52％的水準。

(工商 )

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