由田去年每股盈餘6.09元 現金殖利率高達7.94％ 16:302020/03/23 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 AOI設備廠由田（3455）公告2019年財報，2019全年合併營收24.16億元，年減22.45％，惟毛利率維持在47.15％的高檔，仍優於前一年度40.54％之表現，2019全年稅後純益3.64億元，年增25.10％，每股稅後盈餘為6.09元，寫下2006年以來之新高。 23日由田董事會同時決議通過發放3元現金股利，盈餘發放率近5成ㄝ以23日收盤價37.8元計算，由田現金殖利率高達7.94％。 (工商 ) #由田 #現金殖利率高 #每股盈餘 #AOI #設備廠 也許您會感興趣 推薦閱讀 中美晶毛利淨利創新高 擬配發5元現金股利 15:412020/03/19 財經 《業績-電腦設備》樺漢2月獲利年增近1.53倍，每股盈餘0.52元 17:222020/03/19 財經 《業績-生醫》美時去年每股盈餘2.74元，年成長6倍 08:012020/03/20 財經 《業績-航運》罷工＋陸客人數降，長榮航去年每股盈餘0.83元 08:012020/03/20 財經 《光電股》2月獲利靚＋美系外資挺，玉晶光攻頂 11:422020/03/20 財經 《業績-電子零件》康舒去年獲利增47.8％，EPS 2.87元 15:572020/03/20 財經 巨路每股盈餘6.72元 創下歷史次高 09:432020/03/23 財經 《股利-其他電子》巨路去年EPS 6.72元，擬配息3.3元 10:342020/03/23 財經 《其他股》高殖息率敗北，泰金-KY跟著大盤跌 12:332020/03/23 財經 大魯閣子公司處分土地獲利6977萬 有望貢獻每股盈餘0.93元 15:392020/03/23 財經 財經熱門新聞 美股又殺千點！周五買股散戶 今下場… - 財經 美股又崩…台股下波最慘殺到哪？專家給答案 - 財經 保單零利率時代 即將來臨 - 財經要聞 - 工商時報 張國煒口袋多深？星宇3航線停2條 他驚吐這句 - 財經 最慘還沒來！專家警告：美股恐從高點拉回40％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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