AOI設備廠由田（3455）公告2019年財報，2019全年合併營收24.16億元，年減22.45％，惟毛利率維持在47.15％的高檔，仍優於前一年度40.54％之表現，2019全年稅後純益3.64億元，年增25.10％，每股稅後盈餘為6.09元，寫下2006年以來之新高。

23日由田董事會同時決議通過發放3元現金股利，盈餘發放率近5成ㄝ以23日收盤價37.8元計算，由田現金殖利率高達7.94％。

(工商 )