疫情指揮中心於3月18日公告限制外籍人士入境，並於同日宣布台灣境內確診數達到100例，致使當天實體通路與電商平台都爆發民生物資的搶購風潮；行政院長蘇貞昌於次(19)日表示「盡量買、貨很多」，強調不必恐慌，並鼓勵大家多消費，多吃蔬果。關於突然湧現的搶購風潮，台灣樂天市場指出，僅3月18日短短一天內，站上生鮮與冷凍食品的銷售量即較前(17)日成長約三倍，而泡麵、料理包、零食等存放期限更長的商品漲幅更高達近4倍；買氣幾乎等同於雙11檔期的每日平均值，每張購買食品的訂單平均花費約1,200元至1,600元。3月21、22日週末兩天的買氣更是持續延燒，台灣樂天市場也會持續密切關注各店家銷售狀況，確保商品如實補貨上架，提供消費者多樣的商品選擇。

樂天市場表示，相關部門在疫情指揮中心18日當天下午3點發布後，監測到站上瞬間湧入平時3倍的流量，從下午3點到晚上9點的6個小時內，每小時的訂單數爆炸性躍升至平時的3倍，以瀏覽量到下單間的轉換率而言，這股買氣一直持續到隔日(19日)凌晨才趨緩至一般狀態。此外，樂天市場也觀察到，雖然平時食品類的消費族群主要為女性，但本次搶購潮中也不乏男性消費者的身影。比如今年2月至今，男女消費比例從往年的3比7成長至4比6，顯現出在全民抗疫不分男女，全台消費者皆已通通買起來。

以商品細項來看，與17日相較，「米」、「快煮麵」、「罐頭」等等商品都是搜尋量爆增5倍、訂單量爆增3倍的品項；而「肉類」和「海鮮」等生鮮食材也同樣受到18、19日搶購潮的影響，搜尋量與訂單數分別較全年平均值增長約了3倍及2.5倍。值得一提的是，搶購潮中45%購買「肉類」與「海鮮」等生鮮食材的訂單會選購單價高於1,000元的商品，另外還有六成的訂單還會加購零嘴或飲品，這意味著本次採購潮中並不單只反映消費者提前囤積與採購長期物資的需求，也帶有順便吃好料、同步挑選名貴食材和人氣美食的意味。

樂天市場相關部門評估指出，在民眾添購完長期需求的物資後，可能會將目光投向相較於尋常泡麵，調味更精緻、料理種類更多元、也更為健康的覆熱食品。以數據來看，指揮中心公布限制外籍人士入境與百例確診當日(18日)，泡麵的訂單數較覆熱食品高出2倍、在採購潮中的成長幅度也較高，而到了19日、20日，差距則下降至1.5倍，覆熱食品的訂單數量逐直逼泡麵類，並在23日一早占上高峰並領先泡麵類。

於此同時，樂天市場也發現，在各界將焦點擺在食品的同時，自指揮中心公告當日(18日)至今，鍋碗瓢盆等廚具和微波爐、烤箱、氣炸鍋、舒肥機等廚電的瀏覽量默默爬升了30%、訂單方面也有28%的小幅度增長，可見民眾除了囤積民生物資外，也紛紛準備好以在家開火的方式與疫情長期抗戰。

(工商 )