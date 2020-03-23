新冠肺炎疫情在全球肆虐，不僅許多企業受到影響，也造成許多投資者恐慌情緒，美股在3月多次熔斷，就有外媒報導，美國多名參議員在疫情尚未爆發時，拋售手中持股，從中大撈一筆。

《紐約時報》日前爆料，美股股市在3月連續好幾周暴跌，但像是參議院的情報委員會主席波爾（Richard Burr），早在股市暴跌之前，就拋售手中的33支股票，初估金額達到62.8萬美元到172萬美元之間，另外，還流出一個秘密音檔，在2月中旬，波爾就曾透露，新冠肺炎能與1918的流感疫情相提並論，消息曝光後，引發美國民眾不滿，質疑川普政府在隱瞞相關訊息。

對此，川普也被問及是否在股市暴跌之前拋售股票，他表示自己手中沒有股票，並澄清當他決定參選美國總統的時候，已經讓他損失數十億美元了。

據傳，這次爆出提前拋售的名單，除了先前提到的波爾，還有奧克拉荷馬州參議員英霍夫（James Inhofe）、喬治亞州參議員洛夫勒（Kelly Loeffler）、加州參議員範恩斯坦（Dianne Feinstein D-Calif）等人在內。

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(中時電子報)