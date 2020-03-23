華中橋引道破損，新北市中和區公所於周末凌晨車流散去進行道路刨鋪，以確保用路人安全。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

華中橋引道破損，新北市中和區公所於周末凌晨車流散去進行道路刨鋪，以確保用路人安全。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

華中橋引道破損，新北市中和區公所於周末凌晨車流散去進行道路刨鋪，以確保用路人安全。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

華中橋引道破損，新北市中和區公所於周末凌晨車流散去進行道路刨鋪，以確保用路人安全。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

雙北重要橋樑華中橋每日車流數以萬計，上下班期間交通繁忙車流回堵橋面，新北端往橋和路引道可有效分流紓緩交通負荷。年初以來連續幾場春雨致引道路面破損，多處路面龜裂恐易造成機車騎士摔傷，新北市中和區公所於周末凌晨車流散去進行道路刨鋪，以確保用路人安全。

中和區長賴俊達表示，華中橋上下班期間雙向車流每小時達2200車次，常造成景平路、中山路口交通打結，橋面往中和的引道通往橋和路，可將車潮依序分散到中和大排西側道路、橋安街、板南路、中山路及建一路，大幅紓解景平、中山路口交通壓力。日前有民眾反應路引道路面破損凹陷影響行車安全，經會勘後便指示工務課盡速銑鋪工程。

工務課長陳亦揚指出，為避開車流工程選在周末凌晨車流散去後進行，以最快速度刨鋪路面，並指派人員現場嚴控施工品質，於天亮前重新鋪設完成，原本破損龜裂的路面煥然一新，工務課將持續加強路巡確保用路人行車安全。

(中時 )