據統計，過去一週債券型ETF為資金淨流出367.9億美元，以地區來觀察，美國債券型ETF為資金淨流出202.3億美元最多，全球債券ETF遭資金淨流出65億美元，新興市場債與新興當地貨幣ETF同為資金淨流出；若以投資信評類別觀察，投資等級債ETF遭大幅淨流出金額244.3億美元最多，反映投資人擔憂疫情衝擊經濟、恐引發債券降評潮，高收益債券ETF則遭資金淨流出12億美元。

富蘭克林證券投顧分析，歐美各地疫情持續升溫，各地政府紛紛祭出鎖國與社交隔離措施，市場擔憂經濟衰退，衝擊全球股市續跌，然疫情最先爆發的中國已陸續復工，吸引資金流入中國股票型ETF，截至2020年3月20日過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF獲小幅資金淨流入4.4億美元，美國、歐洲、新興市場股票型ETF當週分別為資金淨流出21.6、21.5、21億美元，然中國股票型ETF獲金額淨流入42.5億美元、為當週資金淨流入最多的國家。

富蘭克林證券投顧分析，全球各國宣布嚴格的社交疏離措施，上半年全球經濟與企業獲利衰退已無法避免，但這是屬於需求面衝擊造成的經濟衰退，並非是長期的結構性問題，關鍵是疫情引起的經濟活動中斷以及金融市場特別是信用市場錯置的時間有多久；參考中國等先爆發疫情國家的防疫經驗，嚴格限制社交接觸政策的防疫效果最佳，未來四至六周為疫情能否獲得控制的關鍵期，而著眼這次全球財政與寬鬆政策規模超出2008年金融海嘯時期，加以低油價對全球消費者締造猶如減稅的效果，有利疫情過後的經濟復甦，建議投資人增持防禦配置降低波動，並留意部分市場長期買點浮現，可定期定額分批承接新興市場及美國股票型基金。

(時報資訊)