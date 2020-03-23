台北市政府繼去年對內湖五期工業宅進行開罰後，近期再宣布將對全市2,240戶工業宅從今年5月起分5階段處理，首波將針對2010年後領有使用執照的新建物290戶，若超過限期一個月未改善，又逾期配合調查，最高將裁罰30萬元罰鍰。

北市工業區面積合計417.17公頃，占全市面積1.53%，現況可區分為主要產業園區4處及傳統工業區20處，依土地使用分區管制自治條例規定，工業區土地不允許作「獨立、雙併住宅」及「多戶住宅」使用。

北市都發局近期依今年1月房屋稅籍資料，查察2002年以後領有使用執照工業區新建物，發現使用住家稅率者共2,240戶，且分布於13處工業區，這些建築使照申請用途大多是一般事務所及工廠等，疑似涉及違規作住宅使用。

以去年內湖五期工業宅執行情形，疑似違規總戶數455戶以二階段裁罰，統計至今年3月17日止，已改善451戶，未改善僅餘4戶，改善率達9成9。

而本次稽查戶數多達2,240戶，都發局指出，將從今年5月起，以使用執照年代分5期依序處理，第一期優先處理2010年後領有使照新建物疑似違規作住宅使用的290戶，將以告知單方式，後續再由都發局橫向聯繫稅捐單位，尤其是房屋稅採住家稅率者，將由都發局寄發行政指導函通知限期一個月改善，如果屋主無法配合調查，立即依都市計畫法第79條規定裁處6~30萬元罰鍰。

都發局呼籲，民眾應確保建築物做合法使用，如建築物已依使照用途使用或已非作住宅使用者，建築物所有權人得出示工廠、商業登記或相關營業登記資料作為非住宅使用依據，並向台北市稅捐稽徵處申請變更適用稅率，以免違規受罰。另外，為有效防範全市不得作住宅地區建築物違規使用，不會透過都市計劃變更、不就地合法。

(中時電子報)