高房價時代，許多人不敢生兒育女，怕養不起，全國生育率持續下探低點，然而根據內政部資料統計，新竹市房價所得比在前三名，而在全台各縣市六歲以下幼兒占比，也勇奪全國第一，業者分析，竹科周邊房價低、薪資水準高、企業鼓勵生育，加上竹市育兒津貼優、房貸條件門檻低，自然支撐該縣市幼兒占比。

根據內政部今年2月份最新的統計數據顯示，全台各縣市六歲以下幼兒占比，名列前茅的兩個縣市都非資源豐沛的直轄市，而是新竹市，達7.8%，其次為新竹縣7.3%，第三名桃園市7.1%，則是六都之最，而第4和5名分別是台中和台北。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，觀察前三名的房價所得比，都低於全國平均的8.47倍，顯示購屋成家壓力相對小，尤其新竹縣市房價遠低於雙北，又受惠於竹科園區產業發展，吸引高科技人才落地生根，高薪產業支撐，讓新竹人生得起也養得起。

觀察全國幼兒占比高的縣市的生育補助，新竹市第一胎1.5萬、第二胎2萬，第三胎2.5萬元；新竹縣第1胎1萬元、第2胎2萬元、第3胎5萬元，而桃園則是每一胎都3萬元。不過台北市的生育補助一胎兩萬，比新竹縣市都還高，幼兒人口比例仍排第五名。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，竹科平均薪資高，依據人力銀行調查平均月薪超過5萬元，但周邊平均房價低，周邊平均房價約台北市三分之一到二分之一，相對於雙北的高房價，能有較優質的生活水平。

另一方面，由於薪資高、工作相對穩定，能獲得條件較佳的房屋貸款，且許多企業鼓勵員工在地成家立業，促成小家庭落地生根，故周邊推案也多以二~三房為主，以符合在地購屋者的需求。

台灣房屋竹科直營店店長王瑞松表示，近年竹科人偏好購屋區域為關埔和介壽兩大重劃區，介壽重劃區因離竹科較近，單價也略高新成屋約在34~36萬左右；而關埔重劃區中有好市多新興商圈，綜合性機能完整，加上有雙語教學的關埔國小，十年內新屋單價約在28~32萬之間，總價約一千萬內，兩房三房產品選擇性多。

張旭嵐指出，桃園市是北台灣房價最親民，近年重大建設多，福利也是六都之冠，很適合小資族成家。台中雖然房價所得比略高於全台平均，但是平均房價二字頭，氣候和地理位置都適中，成為中台灣居民的就業成家首選。

(中時電子報)