新北市各場館因應防疫20日起閉館，三重國民運動中心推線上課程外，23日再推免費戶外運動課程，由人氣老師教授民眾熱門ZUMBA、拳擊有氧。執行長林志儫表示，防疫優先戶外課程採縮短時數、拉開距離，另近期規畫與年底啟用的北台最大的「迪卡儂」攜手舉辦戶外活動。

三重國民運動中心位於三重區集美街，鄰近正興建北台最大運動量販商店「迪卡儂」，完工後串聯學校、運動中心，成為新北最大運動商圈；新冠肺炎疫情不止，新北市長侯友宜日前下令新北所有場館因應防疫，暫時關閉14天，之後再視情況開放。

三重國民運動中心因應防疫閉館後，推出線上防疫運動小教室，由專業教練群透過直播、錄製影片，讓長期運動的民眾不中斷運動習慣，23日再推出免費戶外運動課程。

林志儫表示，戶外課程主題以防疫安全為第一考量，採小班制且考慮民眾配戴口罩等原因，將原先一小時課程濃縮至半小時，並以ZUMBA、拳擊有氧等不受場地限制的運動為主，目前線上填單都已全都額滿，將考慮加開專屬兒童的戶外課程。

林志儫指出，防疫閉館期間，中心提前安排歲修、器材保養與員工教育訓練，保障員工、教練們收益，未來更規畫在三重社教館戶外場地授課及與迪卡儂企業合作，趁勢深根社區，帶動運動防疫風氣。

(中時 )