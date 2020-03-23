雙北市26日將舉辦論壇共商防疫，北市副市長黃珊珊23日表示，主要是SOP共享，另還有強化防疫旅館作業、防災士教材共享、防疫計程車互相支援及捷運管制，她強調，盼中央同意雙北可交換疫調結果，才不會有落差。

新冠肺炎疫情升溫，台北市長柯文哲與新北市長侯友宜周四將討論合作防疫，黃珊珊今指出，上次會前會有討論過，大概分10案，主要是SOP的共享，還有提升防疫品質強化防疫旅館作業，也可分享防災士防疫教材運用方式。

黃珊珊表示，防疫專車的資源系統，北市是防疫計程車，新北市採用復康巴士，將來能量可以互相支援，雙北都有很多捷運乘客，捷運站管制也必須要一致，至於校園防疫合作，有孩子在新北上課但可能住在台北，相關疫調結果各自城市僅有自己資訊，希望中央同意雙北可交換，知道雙北生活圈疫調全貌，才不會有落差。

她說，退休醫護人員也在招募，雙北人力可相互支援，另也討論到民生物資萬一有狀況，兩個大城市的批發市場可以互相合作。

此外，有媒體詢問最壞打算有把封城列入嗎？黃珊珊強調，目前還是境外移入的情況 ，大家不用自亂陣腳，現在不會做這方面的模擬，不想造成社會混亂，模擬封城的話民眾會更害怕，我們要務實一步步往前走，若真的達到封城程度，就依照中央安排。

黃珊珊透露，北市第4間防疫旅館20間已有12間住滿，還剩下8間空缺，本周會有第5家防疫旅館上路。

(中時 )