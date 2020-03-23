交通部長林佳龍今（23）日在臉書宣布，維繫經濟動能，交通重大建設工程將提早發包，至少將有700億資金搶先投資台灣！林佳龍指出，面對新冠肺炎疫情，台灣第一波雖然守得不錯，但可預期未來的抗戰工作會更加艱辛。近期股市跌跌不休，新冠肺炎讓全球經濟陷入泥沼，因此在防疫、紓困之外，交通部還要再超前部署，接住下墜中的經濟，擔任經濟成長動能的推手，傾一切的力量對抗衰退。

林佳龍說，交通部已經盤點國道、公路、鐵道、航海、航空等計畫中的工程，全面加速辦理，「投資台灣，越快越好！」 在「未發包重大工程」方面，林佳龍說，原訂6月底前發包者提前發包。下半年度全部提早3個月、發包後1個月內開工。預估將有逾60件工程提早發包，預算規模超過700億！

至於在「執行中重大工程」，林佳龍說，要增加工作面，提前一個月完工、提早辦理原2021年工項。預估提早完工的工程將有59件、116億，明年工項提早辦理者，也將有46件、35億元！

(工商 )