藝人劉真22日晚間22時病逝，今年2月7日她因心臟主動脈瓣膜狹窄開刀，手術中心臟突然停止，緊急裝上葉克膜急救，隨後又裝上心室輔助器輔助等待換心。稍早吳宗憲接受媒體聯訪透露，台北市長也是前台大醫院葉克膜專家的柯文哲曾探視過劉真，民眾黨立委蔡璧如也透露柯文哲親診內幕。

蔡壁如（右）曝柯文哲（左）親探劉真內幕。（圖／翻攝自柯文哲、蔡壁如臉書）

據《三立新聞網》報導，蔡璧如表示辛龍有透過朋友找上柯文哲，所以柯文哲有去看劉真的病況，《鏡週刊》也指出蔡璧如表示，大約上上周也有劉真朋友請她過去看劉真，但因為知道柯文哲要過去了，所以就不需她去看。柯文哲探視時，當時他們主要討論比較專業的部分，並詢問裝心室輔助器的前因，由於都曾是醫療人員，所以病患隱私較無法透露，但通常裝上葉克膜能夠成功的機率只有40％，家屬也會在裝上前得知，以免醫療糾紛產生。

《鏡週刊》也寫出劉真對抗凝血劑過敏，因而裝上心室輔助器。吳宗憲也在聯訪時透露，劉真最後階段回天乏術，但辛龍一直不願意放手，也想說能不能找到一個榮總以外、可以信任的人，做更深入的了解，非常感謝台北市長柯文哲，親自到現場探望，並跟辛龍懇談，以醫學專業角度給予建議。

(中時電子報)