龍華學子透過行動遊戲式虛擬實境學習平台,進到VR虛擬世界學習專業英語。(龍華科大提供)

龍華科大運用行動遊戲式專業英語虛擬實境學習平台,有效促進學生學習動機及興趣。(龍華科大提供)

龍華科技大學應用外語系教授陳祐莉,執行科技部應用型產學計畫,運用多媒體及VR技術,設計行動遊戲式專業英語虛擬實境學習平台,透過VR虛擬實境專業英語環境,促進學生的學習動機及興趣,提升學子職場外語能力。

陳祐莉說,為迎合數位原生世代的學習特性,科技融入課程是目前高教發展趨勢,Bring Your Own Device反映生活方式,趨向為特定目的專業英語English for General Purposes,教學更側重於功能性使用英語和交流目的,以縮短學用落差。

這套行動遊戲式專業英語虛擬實境學習平台App,進到VR虛擬世界學習會展專業英語,同學們必須在遊戲學習中不斷思考,為了過關,要更專注投入內容學習,不斷挑戰困難,學生在前後測上有顯著的進步,整體反應正向。

陳祐莉說,行動遊戲式專業英語學習製作平台,可以激勵專業英語文教學者,提供學生創新教學法和替代性學習機會,以彌補學生在專業英語文詞彙和表達用語的欠缺,並幫助學生發展在職場所需要的英語競爭力。若輔以VR虛擬實境專業英語環境的運用,更能提升學生的學習動機與興趣,且迎合數位原生世代學習的特性。而經由開發遊戲式VR語言學習環境,未來在ESP其他領域的專業英語虛擬實境開發上,也將有很大的發揮空間。

龍華科大校長葛自祥則指出,學校積極推動專業英語,各系分別開設與其專業相關之專業英語課程,使學生未來能學以致用。且不斷鼓勵全校各系學生取得PVQC (Professional Vocabulary Quotient Credential)專業英文詞彙能力國際認證和參與PVQC專業英日文詞彙聽力能力大賽。學子年年表現優異,今年分別在「生活與職場英文」、「觀光旅運」、「資訊」、「機械」及「數位多媒體設計」項目榮獲團體組冠軍,團體組及個人組計獲得6冠4亞4季3優勝6金腦獎共23個獎項,充分印證學校在專業外語教學上的努力與成效。

