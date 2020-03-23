龍華學子透過行動遊戲式虛擬實境學習平台，進到VR虛擬世界學習專業英語。（龍華科大提供）

龍華科大運用行動遊戲式專業英語虛擬實境學習平台，有效促進學生學習動機及興趣。（龍華科大提供）

龍華科技大學應用外語系教授陳祐莉，執行科技部應用型產學計畫，運用多媒體及VR技術，設計行動遊戲式專業英語虛擬實境學習平台，透過VR虛擬實境專業英語環境，促進學生的學習動機及興趣，提升學子職場外語能力。

陳祐莉說，為迎合數位原生世代的學習特性，科技融入課程是目前高教發展趨勢，Bring Your Own Device反映生活方式，趨向為特定目的專業英語English for General Purposes，教學更側重於功能性使用英語和交流目的，以縮短學用落差。

這套行動遊戲式專業英語虛擬實境學習平台App，進到VR虛擬世界學習會展專業英語，同學們必須在遊戲學習中不斷思考，為了過關，要更專注投入內容學習，不斷挑戰困難，學生在前後測上有顯著的進步，整體反應正向。

陳祐莉說，行動遊戲式專業英語學習製作平台，可以激勵專業英語文教學者，提供學生創新教學法和替代性學習機會，以彌補學生在專業英語文詞彙和表達用語的欠缺，並幫助學生發展在職場所需要的英語競爭力。若輔以VR虛擬實境專業英語環境的運用，更能提升學生的學習動機與興趣，且迎合數位原生世代學習的特性。而經由開發遊戲式VR語言學習環境，未來在ESP其他領域的專業英語虛擬實境開發上，也將有很大的發揮空間。

龍華科大校長葛自祥則指出，學校積極推動專業英語，各系分別開設與其專業相關之專業英語課程，使學生未來能學以致用。且不斷鼓勵全校各系學生取得PVQC (Professional Vocabulary Quotient Credential)專業英文詞彙能力國際認證和參與PVQC專業英日文詞彙聽力能力大賽。學子年年表現優異，今年分別在「生活與職場英文」、「觀光旅運」、「資訊」、「機械」及「數位多媒體設計」項目榮獲團體組冠軍，團體組及個人組計獲得6冠4亞4季3優勝6金腦獎共23個獎項，充分印證學校在專業外語教學上的努力與成效。

(中時 )