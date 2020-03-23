今起居家檢疫、居家隔離的防疫補償開放申請，衛福部社會救助及設公司副司長蘇昭如表示，申請成功的民眾，將在30天內完成補償金發放，但若隔離檢疫期間有領取薪資、違反居家隔離或檢疫規定，防疫補償將被取消。

蘇昭如表示，民眾可透過線上、臨櫃或郵寄的方式向所在地的縣市政府進行申請。根據傳染病防治法內容，有詳實填寫健康聲明書，並配合居家檢疫規定者可請領防疫補助。但若居家檢疫或隔離期間有違反相關規定，或在指揮中心發布第三級旅遊疫情建議後，仍執意前往者疫區旅遊者，及隔離檢疫期間有領取薪資者，則不得提出申請。

申請共分兩階段進行，今天開放的是針對檢疫者及隔離者，3月31日起將開放照顧者申請。指揮中心表示，相關申請人數日後會再對外報告，而請領部分從申請、核准至發放，原則上民眾於文件備齊申請後30天內將完成發放，但若有必要依規定則可再延長30天。

(中時 )