香港特首林鄭月娥中午舉行記者會宣布，周三(25日)凌晨開始，所有非香港居民從海外乘飛機抵港不准入境，從大陸、澳門及台灣入境的非香港居民，如過去14天曾到海外亦不准入境。機場同時停止所有轉機服務，由澳門和台灣入境的所有人士，包括香港居民，都需要強制檢疫14日，有關措施暫定為期14天。

據《東網》報導，此外，香港當局將為每名從英國、其他歐洲國家及美國的抵港人士發放樣本瓶，採集他們的深喉唾液樣本交到指定診所。港府會加強打擊違反檢疫令，針對有人違檢疫令在山頂打波，警方已尋獲此批人士，並送往禁閉隔離，稍後會提出檢控，檢控科亦會爭取盡快提交違反檢疫令的案件前往審訊。除此之外，政府將盡快設立熱線，讓市民舉報違反檢疫令的人士。

報導說，林鄭月娥指出，就減少社交接觸，近期有人在酒吧消遣後確診，個案亦不少，衞生防護中心亦指出酒吧環境下顧客的行為更高風險，例如除口罩飲酒談天，稍微飲醉後甚至有更為親密的行為，令交叉感染的風險增加。她會建議立法暫時禁止8600間持有酒牌的食肆、酒吧及會所停止售賣及供應酒類飲品，修例亦會賦予權力管控營運模式，包括縮短營業時間及限制座位數目。

她亦要求處於私人遊樂場地的會所，以至其他私人會所及健身室，停止開放會所內的體育及康樂設施，包括更衣室等。

(中時電子報)