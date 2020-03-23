新冠肺炎病毒來勢洶洶，不少國家都傳出疫情，搞得全民心驚驚，全球確診人數突破30萬，死亡人數更是達到1萬3千多人。隨著台灣每日確診人數增加，引起不少民眾恐慌，這幾天超市、大型量販店各種民生用品遭民眾搶購一空，猶如災難現場。為止血囤貨亂象，業者祭出衛生紙「每人限購1條」政策，豈料，地方粉絲團po出貨架上全數掃空景象，網諷「買衛生紙也要實名制嗎？」

衛生紙貨架遭民眾全數掃空，網友諷也要實名制嗎?。(照片/《我是北投人》粉絲團授權提供)

一名網友(21日)在《我是北投人》粉絲團投書表示「為止血囤貨亂象，雖業者祭出每人限購1條衛生紙，但賣場貨架上還是遭民眾全部一掃而空。」po文一出網友紛紛表示「前天去空的怎到現還是空⋯⋯」、「小七貨架都滿的....需要再買就好了。」、「其實，換個角度想，貨架被客人清空，是否可以考慮來調整產品櫃位，剛好空的很方便！」，更有網友笑稱「該不會要祭出衛生紙實名制才行，這一批老人真的是搶完口罩搶衛生紙」，另有網友回應「老人搶口罩 都是為了兒孫去排隊搶購，搶衛生紙還不是為了子女，最終還是年輕人再用，老年人只是免費代購者， 不要怨老年人，有一天大家都會老。」

賣場貼出限購公告，但貨架上衛生紙仍遭民眾買光。(照片/《我是北投人》粉絲團授權提供)

賣場現場雖已清楚放上公告表示「為了讓有需要的顧客都能買到衛生紙，即日起，每人每輛購物車衛生紙限購一串。」但貨架上衛生紙早已被民眾給全數搬空，也讓不少想要購買的民眾撲了空。

家樂福北區公關區經理張君鴻日前接受《中時電子報》訪問表示「各店出現民眾瘋搶的情況，平日上午開始出現人潮湧現，像平常假日的情形，而衛生紙、泡麵等產品，已和供應商確認都會正常提供。」張更表示「目前沒有限制各產品的購買數量。如果民眾一下子買不到想要的產品，晚一點還會補貨。或是詢問店員，想要的品牌或許沒有，但還是能買到其他品牌。」

(中時電子報)