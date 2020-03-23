電子煙日益氾濫，卻又無法可管！台中市政府制定「台中市電子煙危害防制自治條例」草案，23日於市議會一讀通過，禁止未滿18歲兒童及少年吸食或持有電子菸；衛生局指出，如提供未滿18歲兒少電子煙或相關器物，將處1萬元至5萬元罰鍰，台中市是六都第一個通過電子煙危害防制自治條例。

衛生局表示，衛福部於106年曾提出菸害防制法修正草案，明文將電子煙納入規範，惟至今尚未經三讀通過。中市為填補菸害防制法修正前的空窗期，經參考世界衛生組織菸草控制框架公約與專家學者意見，擬具「台中市電子煙危害防制自治條例」草案。

衛生局長曾梓展說，自治條例全文共11條，制定重點包括禁止未滿18歲兒童及少年吸食或持有電子煙，違反者將施以電子煙防制宣導教育；禁止供應電子煙或與電子煙相關器物予未滿18歲之人，違反者處新台幣1萬至5萬元罰鍰；以及禁止於禁菸場所吸食電子煙，違反者處2000元至1萬元罰鍰等。

台中市議會法規委員會23日進行審議，由召集人謝明源主持，會中市議員李中、楊正中、黃馨慧、林汝洲、朱元宏、江肇國、黃守達、周永鴻、陳文政及徐瑄灃等，針對自治條例逐條逐字進行審查。

經法規委員提出部分修正意見，包括吸食電子煙定義、各機關權責劃分、孕婦吸食電子煙及全面禁止吸食電子煙的場所等，修正後通過一讀，將續行二、三讀程序；待議會三讀通過後，將於公布後6個月施行。台中市將成六都第一個制定「台中市電子煙危害防制自治條例」的直轄市。

(中時 )