台南市樂齡學習示範中心主任鍾秀琴，將「望春風」改編為「新冠病毒防疫歌」，宣導勤洗手、戴口罩、不要趴趴走等防疫作為。（台南市樂齡學習示範中心提供／莊曜聰台南傳真）

學防疫從唱歌做起，為了向長輩宣導新冠肺炎防疫的做法，台南市樂齡學習示範中心主任鍾秀琴，特別改編眾人耳熟能詳的「望春風」，填入新歌詞，就成了「新冠病毒防疫歌」，再用帶動唱的方式，讓樂齡長輩們透過唱歌跳舞，輕鬆學習到勤洗手、戴口罩，少出門趴趴走等的相關防疫作為，頗有創意。

鍾秀琴說，在宣導居家新冠肺炎防疫注意事項的過程中，發現部分老人家不識字，若透過海報及文字有些不方便，由於在樂齡據點上課的長輩，平常忌諱有唱唱跳跳的課程，因此特別利用老人家較熟悉的望春風曲目，改編歌詞，將新冠肺炎防疫的作為，編入歌詞內。

音樂一下，不是「孤夜無伴守燈下，春風對面吹」，而是「病毒期間愛注意、千萬毋通趴趴走、第一要緊是洗手、牛嘴籠ㄚ嘛愛掛、若有咳嗽嘴要掩」等防疫口訣，希望透過老人家熟悉的歌曲，吟唱時朗朗上口，將新冠肺炎防疫注意的事項快速牢記，並在生活中實踐。

位於麻豆區安業國小校園內的台南市樂齡學習示範中心，近來在課程開始前，就能見到老人家拿著烏克麗麗等樂器，在老師帶領下，一邊彈奏望春風，一邊口中哼著新冠肺炎防疫歌，其他學員則跟著樂音手舞足蹈，健康快樂的上起學習課程，場面歡樂輕鬆。

(中時 )