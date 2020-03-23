防疫升級！高市252家長照機構明起「鎖院」 17:042020/03/23 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高市衛生局宣布，明起252家長照機構明起「鎖院」。（柯宗緯攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣爆發首宗安養機構護理師確診新冠肺炎後，令人憂心長照機構成為防疫破口。對此，高市衛生局今（23）日宣布，明日起護理之家、老人福利機構等住宿型長照機構，總計252家暫停訪客探視及住民外出、外宿，等同於「鎖院」。 衛生局指出，考量長照及安養類機構住民多為高齡、罹患慢性病者，感染病毒後容易重症且致死率高，高市府要求明日起護理之家、老人福利機構等住宿型長照機構，必須暫停訪客探視及住民外出、外宿，暫時至5月3日止，並視疫情狀況調整，期間可利用視訊方式懇親。 (中時 ) #新冠肺炎 #養護機構 #安養 #長照 #高雄 #高市府 也許您會感興趣 推薦閱讀 ILO：新冠肺炎恐導致全球2,500萬人失業 09:042020/03/19 財經 《國際社會》南韓新冠肺炎確診新增152例，重返3位數增長 09:432020/03/19 財經 新增152例確診新冠肺炎 韓國累計8565例 10:512020/03/19 國際 新冠肺炎怎暴增100例 綠委：台灣人弄破的 10:342020/03/19 政治 新冠肺炎疫情加溫 蘭嶼傳「封島」聲音 11:142020/03/19 社會 《其他電子》新冠肺炎衝擊，外資看貿聯-KY不同調 12:162020/03/19 財經 開第一槍 長照機構禁止探視 04:102020/03/20 地方新聞 新冠疫情升溫 YouTube首頁推出疫情新聞專區 15:452020/03/20 科技 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 長照機構應分艙分流！黃偉哲建議中央補助 12:052020/03/23 政治 生活熱門新聞 搶泡麵衛生紙錯了！WHO：最該準備的東西是… - 生活 一天增18例！網一看143、144例2人足跡氣炸 - 生活 劉真過世 醫還原陷入病危瞬間 - 生活 周一轉涼 驟降10度！氣象局：2地區有雨 - 生活 兒出國父被罵爆 美女醫鄧惠文揭張上淳處境 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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