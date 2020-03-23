台灣爆發首宗安養機構護理師確診新冠肺炎後，令人憂心長照機構成為防疫破口。對此，高市衛生局今（23）日宣布，明日起護理之家、老人福利機構等住宿型長照機構，總計252家暫停訪客探視及住民外出、外宿，等同於「鎖院」。

衛生局指出，考量長照及安養類機構住民多為高齡、罹患慢性病者，感染病毒後容易重症且致死率高，高市府要求明日起護理之家、老人福利機構等住宿型長照機構，必須暫停訪客探視及住民外出、外宿，暫時至5月3日止，並視疫情狀況調整，期間可利用視訊方式懇親。

(中時 )