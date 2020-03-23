晶華（2707）國際酒店集團2019年合併營收雖降至近5年低點，但本業獲利顯著回升，營益率登近4年高點。在比較基期較高的不利影響下，歸屬母公司稅後淨利仍達13.44億元，改寫歷史次高，每股盈餘（EPS）10.58元、創歷史第3高，連2年賺逾1股本。

晶華董事會通過2019年下半年股利分派案，擬配息3.9206元，盈餘配發率約82.54％，以23日收盤價94.8元計算，現金殖利率約4.14％。加計上半年配息6.1248元，合計2019年共配息10.0454元，盈餘配發率達94.95％。

晶華2019年合併營收65.35億元，年減2.1％，為近5年低點。毛利率創33.49％新低，但營益率逆升至19.33％，創近4年高點。因業外收益年減約32％，致使歸屬母公司稅後淨利13.44億元，年減1.8％，仍創歷史次高，每股盈餘10.58元，則創歷史第3高。

晶華2019年第四季合併營收17.03億元，季增5.64％、年增0.66％，登近7季高點。毛利率33.22％、營益率20.13％，優於第三季32.87％、19.91％，低於前年同期35.55％、21.82％。歸屬母公司稅後淨利3.25億元，季增16.28％、年減8.37％，每股盈餘2.55元。

晶華去年營收衰退，主因2018年7月起不再認列海外麗晶（Regent）酒店營收，致使海外子公司去年營收年減90.39％。不過，其他據點營收均見成長，台北晶華年增0.47％、捷絲旅年增3.42％、晶泉丰旅年增3.38％、台南晶英年增6.89％，太魯閣晶英則年增達13.01％。

至於去年合併稅後淨利13.84億元，年減0.94％，主因前年策略結盟洲際酒店集團（IHG）、認列釋股收益3.71億元，墊高比較基期。不過，去年子公司獲利年增1.52億元，且認列日本不動產處分收益1.97億元彌補缺口。若排除一次性收益，去年合併獲利仍年增15.65％。

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